SNA plantea temas relevantes para el agro a la Presidenta de la República

El objetivo del encuentro fue presentarle a la Presidenta las problemáticas que afectan al sector, en la reunión Ariztía comento que pudieron abordar diversos temas de preocupación para el gremio, como la reforma al Código de Aguas. “Le explicamos a la Mandataria que el actual proyecto es malo, ya que contiene artículos inconstitucionales, que en nuestro sector están generando confusión, inestabilidad y desconfianza. En esa línea, le expusimos nuestro rechazo a que el derecho de propiedad de las aguas deje de ser perpetuo, generando una tremenda pérdida patrimonial a los agricultores”.

El timonel del gremio manifestó estar abierto a dialogar para generar consensos en torno al proyecto. “Le hicimos ver a la Presidenta que el Gobierno puede hacer algunas indicaciones para conducir la reforma a una mejor búsqueda de soluciones entre las partes, porque no podemos seguir en posiciones tan antagónicas”.

Otro tema que fue abordado en el encuentro fue el Estatuto del Trabajador Agrícola, donde los representantes de la SNA le informaron a la Jefa de Estado en qué ha consistido la mesa de trabajo conformada por representantes de trabajadores y empleadores que desde hace diez años han acordado propuestas a fin de propiciar una mejor regulación laboral para el sector.

“Tenemos una gran armonía en el campo y ese es un capital que tenemos que cuidar. Por eso, le pedimos a la Presidenta que el Gobierno evite enviar un proyecto que no tenga un consenso mínimo y que contenga indicaciones que no contribuyen a otorgar adaptabilidad al trabajo agrícola (…) no queremos que el proyecto del estatuto sea utilizado políticamente, lo cual podría darse en el actual escenario político y electoral del país. No tenemos apuro y si hemos esperado tantos años es porque queremos conseguir un buen estatuto, acorde con la realidad del agro”, concluyó.