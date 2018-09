Un impulso necesario en La Araucanía

Cambiar su realidad. Ese es el principal objetivo del Gobierno en relación a La Araucanía, una región que se podría calificar de contrastes. Por un lado presenta retrasos en infraestructura donde una de las áreas a trabajar pasa por la pavimentación de caminos.

Pero también hay diferencias en términos de ingresos, los que corresponden a un 60% de los que posee un chileno promedio, cifra que pasa a 45% si nos referimos a las comunidades mapuches. Pero desde el lado opuesto se observa una región con un gran potencial en distintos rubros, entre los que destacan turismo, energía y también agricultura.

Su actual situación es la que ha llevado a que sea prioridad para hacer un acuerdo nacional, el que es liderado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; y en base al que se trabajan tres ejes complementarios. Entre ellos se encuentra el político, que se refiere a reconocer la diversidad de personas que viven allí; además del relacionado con las tierras. El secretario de Estado recuerda un programa de trabajo de compra y entrega de tierras en el que se ha invertido del orden de US$ 1.000 millones y que ha permitido otorgar 240.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en La Araucanía. Sin embargo no ha tenido el impacto que se buscaba respecto de la situación de quienes las reciben. Y es que hay tierras que las comunidades quisieran trabajar y que no pueden hacerlo, además de dificultades para acceder al crédito y algunas limitaciones para los arriendos.

“La realidad de las comunidades indígenas no ha variado. Ha significado una transferencia de tierras, pero no ha obtenido todos los beneficios que uno habría esperado. Muchas comunidades lo que demandan y esperan es no solamente que continúe este programa, sino que adicionalmente signifique una mejora. Tenemos que ver qué cosas podemos mejorar de manera tal que hayan reales posibilidades para las comunidades mapuches”, manifiesta Alfredo Moreno.

Bajo este escenario es que toma vital relevancia el tercer eje a trabajar y que se trata del desarrollo económico, donde se encuentra el Plan Impulso Araucanía 2018-2026, el que será entregado al Presidente Sebastián Piñera a fines de agosto. El gobierno local, dirigido por el intendente Luis Mayol, y con el apoyo de los ministros de Desarrollo Social, Agricultura, Salud, Bienes Nacionales, Energía y Vivienda y Urbanismo, junto a las subsecretarios de Obras Públicas, Educación y el vicepresidente de Corfo; buscan darle un impulso de inversión pública, y así generar las condiciones para abrir nuevas actividades.

¿Qué temáticas quedan por abordar antes de entregar el plan al Presidente?

En las tres áreas de lo que es este acuerdo nacional tenemos trabajo por hacer. Tenemos conversaciones con todos los sectores de manera tal de intentar concordar qué podrían ser las conformaciones políticas. Tenemos todavía trabajo que hacer para precisar en detalle lo que significa el plan económico y en materia de lo que son las tierras y la producción.

Esto no es un trabajo que hace solamente el Gobierno, sino que requiere que tenga el apoyo de la oposición, particularmente senadores y diputados de la zona y también de la gente que habita La Araucanía. Aquí hay que lograr que también las comunidades mapuches, los agricultores, el empresariado y el ciudadano común y corriente de La Araucanía sienta que esto apunta a resolver sus problemas de otra manera. El trabajo que estamos haciendo pasa por discutir la solución técnica con los grupos más amplios posibles de manera tal de que tengan un apoyo suficiente para poder lograr los cambios en las políticas y la legislación, además de los aportes económicos que se necesitan.

No se ha dado origen a una inversión importante en la región, ¿Qué se está trabajando para cambiar eso?

Esta es una de las realidades más dramáticas. Es una región donde la inversión ha estado completamente ausente por muchos años. Es otra muestra más de por qué el Presidente considera a La Araucanía prioridad para hacer un acuerdo nacional. Si no hay inversión es imposible cambiar la realidad de la región, ya que sin ésta no hay crecimiento económico.

La inversión siempre surge primero desde el lado público. Habrá un avance importante en la inversión producto de las decisiones de los distintos ministerios. Pero lo importante aquí es que parta la inversión privada, que ellos sientan que hay un cambio y que las condiciones se dan. Esto tiene que ver con la confianza que genere un plan como éste, con los cambios políticos, con la nueva realidad económica que tiene la región por el cambio climático, por ejemplo en materia de la agricultura, con el retraso que tiene en materia de turismo, que genera grandes oportunidades. Curiosamente los años perdidos le juegan a favor a esta región en este momento porque son muchas las cosas que se necesitan.

¿Cómo se puede potenciar el uso productivo de las tierras?

Han surgido usos como el tema de la energía. Las ERNC tienen un crecimiento en la región, particularmente en la zona de Renaico, con la energía eólica. La región tiene ventajas para la producción de energía renovable y creo que hay que intentar aprovechar.

Otro campo es el turismo. Esta es la zona de Chile quizás con los parajes más lindos, con una diversidad enorme desde la cordillera hasta el mar. Pero en los últimos años en vez de estar creciendo, la ocupación de los hoteles ha estado decreciendo. No ha habido grandes inversiones en este rubro y esa es una realidad que también tenemos que cambiar, tanto en las zonas mapuches como en las que no lo son. En este sentido los parques nacionales son un área que se puede potenciar y creo que las comunidades mapuches tienen un rol que jugar en ello. Creo que ahí hay un espacio donde todos podemos ganar.

Una de las áreas que incluye el plan es la agrícola. ¿Qué potencial ve en esta materia en la región?

En materia de agricultura, la novena región era considerada tradicionalmente el granero de Chile. Aquí se hacían todos los cultivos más tradicionales y extensivos. Lo que ha pasado es que el cambio climático en Chile ha sido tan fuerte, que las condiciones de la agricultura de la zona centro-sur; hoy día se dan en la octava, novena y décima región.

Eso ha significado un cambio grande de la agricultura de estas regiones. En la novena eso pasó de largo por la falta de inversión y los problemas que conocemos y eso genera una oportunidad grande de un cambio desde una agricultura extensiva a una intensiva, una agricultura que requiere mucha inversión, una agricultura de exportación. Ese cambio es fundamental para que las personas puedan ingresar a una agricultura mucho más rentable. Creemos que parte muy importante del cambio que puede impulsar este plan es crear las condiciones para que esta región, que tiene todo en materia de terreno y clima, pueda dar el salto y tener un gran impulso en la producción. Y a eso estamos abocados. A que existan inversiones, a que estén las condiciones y luego de eso, necesitamos que los privados y las personas tomen sus decisiones. Eso a su vez va a ir cambiando la realidad de la región.