Viña chilena se une al principal museo de arte de Londres

El acuerdo entre la viña chilena y el museo londinense se enmarca en la creación de una nueva línea de vinos de edición limitada, en cuyas etiquetas estarán impresas algunas de las obras más importantes que alberga el museo. Los vinos están actualmente disponibles en Irlanda y Reino Unido, y próximamente se comercializará en distintos lugares del mundo, incluyendo la tienda oficial de National Gallery en Londres.

El gerente de Marketing Corporativo de Viña Santa Rita, Jaime de la Barra indicó “este acuerdo le permitirá a Santa Rita seguir potenciando su imagen en el extranjero y continuar globalizando su marca a través de alianzas con instituciones de primer nivel, tal como sucedió con el acuerdo con el equipo de fútbol inglés Arsenal F.C, anunciado a mediados del año pasado”.

Elena Carretero, gerente de Asuntos Corporativos de Viña Santa Rita comentó “en concordancia con su esencia cultural y patrimonial, Santa Rita se ha caracterizado por desarrollar diversas alianzas estratégicas a fin de promover la educación y cultura a través de las artes. Ejemplo de ello, es la promoción de la música que realiza a través del Ciclo de Conciertos de Estaciones, a lo que se suma la difusión de la valiosa colección etnográfica albergada en el Museo Andino en la viña, perteneciente a la Fundación Claro Vial. Esta nueva alianza con National Gallery, busca promover las artes plásticas — a nivel nacional e internacional— a través de las pinturas más emblemáticas y representativas del museo, haciendo una fusión entre el arte de la pintura y el arte de hacer vino”.

Los vinos estarán disponibles en las variedades Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir y Merlot, y se transformarán en piezas coleccionables que irán cambiando con el tiempo. Las primeras etiquetas incluirán las icónicas obras “Sunflowers” y “A Wheatfield with Cypresses” de Vicent Van Gogh; “Bathers at Asnières” de Georges Seurat; “The Fighting Temeraire” de Joseph Mallord William Turner; y “The Boulevard Montmartre at Night” de Camille Pissarro.