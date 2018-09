Vinilit cumple 40 años y los celebra con su línea Dline Plus

La línea integrada de goteros Dline Plus, primera línea certificada de goteros, cuenta con certificación DICTUC según norma NCh 3238 – 2011. Dline Plus es un producto elaborado por Vinilit, empresa que este año cumple cuarenta años de trayectoria en el mercado chileno, y que hoy pertenece al grupo Aliaxis. La línea integrada Dline Plus se fabrica en tubería de polietileno de 16 mm de diámetro, 1 mm de espesor, para trabajar a bajas presiones (1-3 bar). Son de fácil instalación y uso, y permite el riego en caudales de 2 y 4 litros por hora en distanciamientos que van desde los 25 cm a 120 cm, lo que se especifica al momento de cotizar. Se vende en formato rollo de 500 metros.

Destacan sus goteros “No compensado”, ideales para terrenos planos o con escasa variación de pendiente, que son fabricados con resinas de polietileno con los más altos estándares de calidad permitiendo una mayor durabilidad y resistencia al uso de químicos y fertilizantes. Su diseño de flujo turbulento ayuda a prevenir el taponamiento que se produce por la acumulación de sedimentos en los canales lo que permite una óptima entrega de caudal.

También Dline Plus cuenta con gotero autocompensado, ideal para terrenos irregulares o con variaciones de pendiente, que cuenta con una membrana interna que permite autorregular la entrega de caudal ante las variaciones de presión ocasionadas por el terreno. Con una trayectoria y presencia en importantes zonas agrícolas del país, Dline Plus tiene el respaldo de la marca Vinilit, Amplia cobertura a lo largo del país y un completo mix de productos complementarios que facilita el desarrollo de sus proyectos.