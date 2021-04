Esta temporada 2020 – 2021 puede ser definida como la más compleja y desafiante que se recuerde. El así llamado “estallido social” y su efecto en cuanto a la tranquilidad y estabilidad del país, luego el impacto de la pandemia del Covid y todas las complicaciones asociadas, el golpe al mercado por la denuncia de las cerezas supuestamente contaminadas, y finalmente los eventos climáticos que comenzaron e fines de enero 2021 y que se mantienen hasta hoy, configuran un escenario tremendamente complejo y que fuerzan a hacer un proceso de revisión profunda de nuestro negocio y el futuro del mismo.

La uva es y seguirá siendo una fruta espectacular, que ha acompañado al hombre desde los albores de la historia, ya sea en su forma natural, o elaborada como pasas, transformada en vino, o en innumerables formas diferentes. Entonces, dado que el esquema tradicional está cambiando de manera tan abrupta, la pregunta es ¿cómo debemos presentarnos ante este futuro que hoy se transforma en presente y que golpea con fuerza a nuestra puerta? El modelo tradicional, el que conocemos, ¿debe ser revisado ante lo que ocurre hoy con el clima, con el recurso mano de obra, con las nuevas variedades, con la escasez hídrica, entre otros factores?

En el presente artículo trataremos de responder a estos cuestionamientos, desde la visión de la asesoría, la que venimos ejecutando desde hace más de treinta años. Lo primero es identificar los cambios necesarios: la reingeniería.

RECAMBIO VARIETAL

Luego de luchar por décadas con variedades llamadas “tradicionales”, libres de pago de royalties, hoy son una realidad las llamadas “nuevas variedades” o “variedades patentadas”. ¿Qué las hace tan superiores a las tradicionales?

En primer lugar, su alta fertilidad, lo que garantiza año tras año, contar con los racimos y las bayas por hectárea para obtener la producción necesaria y sustentable. En segundo lugar, su mejor calibre; es decir, sin mayores intervenciones son capaces de alcanzar el calibre que hoy requiere el mercado, entre 20 y 24 mm de diámetro ecuatorial. En tercer lugar, su facilidad en la toma de color, lo que nuevamente es una ventaja. Por último, muchas de ellas muestran características organolépticas de sabor y textura muy favorables.



Variedades como Arra 15 o Maylen ya son parte de portfolio de uva de mesa exportadas y se estima que este año su volumen enviado debería superar el 30% del total.

Pero, además, y aquí hay un espacio para trabajar más intensamente, algunas tienen una buena post cosecha, pero otras muestran deficiencias en cuanto a su calidad de escobajo o raquis, y en su resistencia a partiduras y pudriciones, lo que las ha ido dejando en el camino. Asimismo, deben ser fáciles de “hacer”, es decir, que se raleen a muy bajo costo, que sus canopias no sean muy invasivas y que no conlleven costos altos en su operación.

Hay variedades de esta nueva camada que son muy favorables y que se han adaptado rápido a la realidad nacional. Este año la exportación de estas variedades debería superar el 30% del total.

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN

Por años, Chile tuvo éxito y privilegió el sistema con el que dio inicio a sus aventuras de exportación de uva de mesa, el parrón español, conocido también como pérgola. Este sistema, que nos llegó desde la Madre Patria, y que se comenzó a construir en Chile de la mano de inmigrantes ítalo – argentinos llegados de Mendoza en la década de 1930, sin duda ha tenido un tremendo éxito. Captura toda la energía de la hectárea, con una canopia que la cubre por completo, distribuye muy bien los racimos por metro cuadrado, los separa entre sí, presenta la fruta para las aplicaciones de agroquímicos, etc.

Sin embargo, este sistema que también es muy usado en España e Italia, no favorece las labores manuales, ya que su altura obliga al trabajador a trabajar con las manos en altura, lo que requiere mayor uso de energía, o a equilibrarse en una pequeña escalera llamada “loro”, que es responsable de un número no menor de accidentes de trabajo.

Por el contrario, los sistemas del tipo Gable, usados extensiva y mayoritariamente en Sudáfrica, California, Israel y Australia, entre otros, acercan la fruta y los trabajos al operario, lo que genera en definitiva un menor uso de mano de obra. Chile, en general, se resiste al cambio, pero paso a paso se observa un avance en esta materia.

La necesidad de cambio en los sistemas de conducción también responde a evitar problemas como los ocurridos en los parrones caídos tras las lluvias. Fotografía: Minagri.

Independiente del sistema, nos falta ingeniería en la construcción de los sistemas. Aunque en un pequeño porcentaje, todos los años se caen parrones como consecuencia de las cargas de fruta y follaje que soportan, que hoy son superiores al pasado, pero principalmente por defectos en la construcción, como en los materiales que se usan. Los parrones los construyen “parroneros”, que son continuadores de los primeros constructores que llegaron hace tanto tiempo. Los hay de mejor o menor calidad, pero falta un cálculo estructural para el parrón chileno. No deberíamos seguir en lo mismo.

Un parrón que se cae tiene un costo enorme, no solo en la fruta que se pierde en la temporada del evento, sino por el daño que sufren las plantas afectadas. Urge un trabajo de ingeniería y una propuesta de materiales que asegure que ante eventos lluviosos no se nos caigan las estructuras. Lo mismo vale para el uso de coberturas plásticas o mallas, ya que la resistencia al viento, o en algunos casos incluso a nieve, no ha sido suficiente.

EL MERCADO HA CAMBIADO

Con el recambio varietal, nuestro consumidor también ha cambiado en sus gustos, y si en su propio país y temporada come uvas más grandes, de mejor sabor y se ha acostumbrado a ello, no acepta que le ofrezcan variedades de calibre pequeño como Flame Seedless chilena, por dar un ejemplo.

Las nuevas variedades presentan, en general, mejores características de guarda que algunas variedades tradicionales. Por ello, la tolerancia a defectos, principalmente de condición, ha disminuido. Tenemos que llegar bien, de lo contrario el castigo a los precios es muy alto, y la obligación a un reembalaje en destino puede ser alta, con lo cual el valor de retorno se ve seriamente comprometido.

¿Hemos invertido lo suficiente en investigaciones relacionadas al embalaje de la uva? ¿O estamos pegados a estrategias que fueron tradicionalmente exitosas y que no han sido cuestionadas? Un buen ejemplo es lo relativo a la fumigación de la uva chilena para ingresar a EEUU, destino de casi un 50% de nuestras exportaciones, y que es requisito para eliminar o impedir la entrada de la plaga Brevipalpus chilensis, o Falsa arañita de la vid, a territorio estadounidense.

Este proceso es doblemente dañino para la fruta chilena. Primero, porque supone un quiebre en la cadena de frío, ya que la fruta debe calentarse para ser fumigada y luego se la devuelve a frío normalmente, sin preenfriarla con aire forzado antes de llevarla a cámara, lo que produce condensación y “hair line”, entre otros problemas. En segundo lugar, por el daño que produce el bromuro sobre los tejidos aplicados, acelerando su deterioro.



El parrón español implica que el trabajador deba tener sus manos en altura, y en muchos casos se ayudan con una pequeña escalera llamada “loro”, que es responsable de un número no menor de accidentes de trabajo.

Si bien hace años, el SAG en conjunto con USDA trabajan en protocolos llamados “System Approach”, en la práctica no hay un cambio en la norma, y la fruta chilena sigue sufriendo los efectos negativos de esta práctica. Ello nos pone en desventaja con Perú, por ejemplo, que año tras año ha aumentado sus volúmenes en EEUU, compitiendo con el nicho de la uva chilena, y que, por no sufrir la fumigación con bromuro, ofrece uva de mejor aspecto, más seca y de apariencia más fresca que la chilena.

No hay espacio para continuar con esta práctica, y desde Uvanova es un tema que hemos levantado hace años, y no es posible que no se dé una solución a un problema que es urgente resolver. No se entiende que a lo menos los valles del Norte, Copiapó y Ovalle, que tienen muy poca presencia de Brevipalpus, sean sometidos a un tratamiento tan dañino, cuando con un buen programa de Manejo Integrado perfectamente podrían salir libres de la plaga, y de la fumigación. La autoridad tiene que hacerse cargo del problema ahora, no mañana.

El problema de los raquis deshidratados es un tema que tiene que abordarse mediante una revisión de la cadena de frío en primer lugar, los tiempos de proceso, desde que se corta el racimo hasta el prefrío, deben acortarse al máximo, y los packings deben tener un ambiente controlado en temperatura (menor a 22 °C) y humedad relativa (mayor a 65%), de manera de no contribuir a la deshidratación de la fruta. Los prefríos deben ser más cortos, en lo cual tiene mucho que decir la estrategia de embalaje, cajas, bolsa camisa y un mínimo de papel al interior de la caja, entre otros factores a considerar.

EL AGUA, UN RECURSO ESCASO

Malas noticias para los productores chilenos: no se permite sobrerregar. Hace unos diez años, un productor amigo me preguntaba: ¿cuál es tu obsesión por regar con poca agua? Mi respuesta fue: el año que estemos en sequía, es probable que yo sobreviva, pero tú no sabrás qué hacer. Hemos vivido una temporada brutalmente seca en Ovalle, y hemos comprobado una vez más que sin agua suficiente no podemos producir uva de calidad.

La inestabilidad climática hace que el recurso hídrico sea crecientemente escaso, y además debemos reconocer que seguimos plantando con una disminución importante en las precipitaciones anuales. Es decir, el recurso ha disminuido, y los productores, por un lado, y el Estado, por otro, parecen no querer darse cuenta.

Vean un ejemplo que prueba esta afirmación en el mismo Ovalle. Cuatro años atrás, con los embalses en cotas mínimas, no se sabía qué hacer con la sequía, pero luego vino el temporal del 2015, cargado sobre la zona Norte, que recargó embalses y cordilleras. Así la zona reanudó su normalidad, y los productores volvieron a plantar, esta vez con un sesgo por cítricos y paltos, especies perennes que necesitan riego todo el año, y que son menos tolerantes a la sequía.

Prácticas de MIP (Manejo Integrado de Plagas) deben ser adoptadas por los productores, en busca de reducir el uso de agroquímicos, rotando moléculas para evitar resistencias.

Estamos extrayendo más agua que la recarga anual. Por lo tanto, o ajustamos la superficie a esta realidad o debemos encontrar nuevas fuentes. Chile tiene, como pocos países en el mundo, una oportunidad única. La Zona Sur presenta un gran superávit del recurso hídrico, y la Zona Norte, características climáticas muy favorables para la producción de fruta y otros productos agrícolas.

Se ha hablado del proyecto de Carretera Hídrica, y la sola mención del proyecto ha suscitado voces en contrario, especialmente de los sectores “verdes”, que no se dan cuenta de que necesitamos alimentar a nuestra población, o al mundo, y que podemos hacerlo. ¿Por qué al presentar un proyecto nuevo se asume que lo haremos mal? ¿Que la naturaleza será afectada negativamente, y que ello comprometerá nuestro futuro? ¿Es que nunca el hombre será capaz de hacer proyectos de manera sustentable? Me atrevo a afirmar que un proyecto de esta naturaleza es factible, que se puede llevar a cabo y que debe ser abordado como un proyecto de largo plazo. Bajo esa visión tan en boga en los tiempos actuales, jamás se habrían construido los embalses de la IV Región y de otras regiones.

El respeto a la naturaleza como un absoluto intocable llega demasiado tarde y no se sostiene ante la misma existencia humana. El desafío es trabajar “de la mano de la naturaleza, no a pesar de ella” (Juan Gastó C.), de manera sustentable, y avanzar hacia el futuro, no hacia el pasado.

Volviendo al agua, no hay espacio para regar mal. Los campos deben tener acceso a estaciones meteorológicas públicas o propias, las que deben calibrarse regularmente, y a partir de esta información, complementada con sensores de humedad, calicatas, mapas satelitales y vuelo con drones, entre otros, aplicar la correcta reposición de agua y oxígeno que requieren las plantas. Los equipos de riego deben estar a la altura de las circunstancias, tener programadores de riego volumétricos y entregar uniformemente (95%) los caudales de diseño. El riego es simple, solo hay que hacer lo que sabemos, y si no es así, debemos contratar una asesoría capaz de enseñarnos el aspecto más importante de la producción de uva de mesa, que es regar bien.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS AGROQUÍMICOS

Este problema creciente está mal enfocado. Desde diferentes países y supermercados se busca el complejizar y reducir en una política creciente el uso per se de los agroquímicos. La agricultura, como concepto, no es natural. El cultivo de la tierra por parte del hombre, con el objeto de obtener de ella alimentos para satisfacer las necesidades de la especie, parte por una premisa que va contra la naturaleza misma.

Un cuartel de uva de mesa corresponde a un monocultivo, de una especie europea, en tierras chilenas, por usar el ejemplo, pasando a llevar la biodiversidad y el equilibrio natural de un ecosistema, de por sí ya alterado previamente. Por lo tanto, las plagas y enfermedades que aparecerán buscando alimentarse de este desbalance que provoca la agricultura serán difíciles de controlar.

La agricultura orgánica trata de restablecer este balance, pero lo hace con éxito en pequeñas superficies, liberando enemigos naturales en cantidades en que justamente en forma natural no estarían presentes, y todo a un costo superior al de la agricultura convencional. Al mismo tiempo hay productos que cumplen con la normativa orgánica y que pueden ser usados en la producción, pero que también son dañinos para el ecosistema.

Por ejemplo, si se hiciera un programa de control de oídio en vides en base a azufre, ¿cuántas veces en la temporada habría que aplicar este producto? ¿Cuántos kilos por año serían usados? ¿Ello no conduce en definitiva a un desequilibrio, dado que es por completo anti natural estos “baños” de azufre en una localidad determinada?

Chile debe incorporar la tecnología de cobertores plásticos y buscar que sea más barata. California lo usa en el Open Gable, donde es de fácil instalación mientras que acá debe adaptarse al parrón español. Fotografía: INIA.

Entonces, ¿cuál es el real problema con los agroquímicos? Bueno, que en el pasado se cometieron errores, y que no se quiere volver a repetirlos, pero demonizar y prohibir los agroquímicos es equivalente a demonizar los productos que se utilizan en la medicina humana. Si partimos de la base que los agroquímicos son malos per se, invito a sostener lo mismo en cuanto a medicinas y vacunas para la salud humana, y veremos que el argumento no se sostiene.

Tampoco se sostiene, por ejemplo, que un país de una tradición seria en cuanto a salud humana como EEUU y su FDA (Food and Drugs Administration) acepten la aplicación en uvas de Captan (en la actualidad sigue apareciendo aprobado su uso en la dirección http://ipm.ucanr.edu/PMG/r302902111.html de la Universidad de California), y sin embargo la UE prohíba su uso prácticamente al límite de detección. ¿Es que el Captan no afecta a los norteamericanos pero le hace muy mal a los europeos? Se trata de hacer las cosas bien, pero ello no consiste en atemorizar al consumidor, o que un supermercado invente una norma restrictiva que, en el fondo, no es otra cosa que una forma de marketing que busca diferenciación de la competencia, con información que se basa generalmente en estudios que carecen de rigor científico.

Este camino crecientemente complejo, y que tiene un costo significativo, en certificaciones, análisis, pago de inspecciones de todo tipo, debe racionalizarse, so pena de poner a la industria en peligro. Los agroquímicos biológicos son, en general, menos efectivos que aquellos de generación química, y normalmente funcionan bien en condiciones de baja presión de plagas y enfermedades, o en un uso complementario.

