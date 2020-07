En la ruta del mar y la montaña

He regresado a Chile en noviembre de 2019, después de seis años de haber vivido en Suiza y Ecuador, lo que me permitió conocer sociedades contrastantes, así como sus paisajes. El mar y la montaña me apasionan, es por ello que son los lugares de destino cuando visito un nuevo país. Tuve la oportunidad de bucear en una playa de Mirissa en Sri Lanka y es algo que no debes perder, fue un espectáculo mágico ver los peces coloridos y los corales. En Galápagos fue excitante bucear tan cerca de las tortugas gigantes y los tiburones. Definitivamente, las islas han sido los lugares más interesantes que he conocido y espero continuar con esta ruta de buceo.

Ingrid Martínez González es Ingeniera Agrónomo, Dr. Ms. Sci., y se desempeña como investigadora en Fisiología Vegetal en INIA Remehue. Participa de www.redsuelosvolcanicos.com