Identifican biocontrolador capaz de prevenir las enfermedades de la madera de la vid

Después de lo que hemos vivido desde el año pasado con la pandemia, es difícil pensar en los microbios como agentes benéficos. Los planes del mundo entero quedaron en pausa a causa de un virus, un agente que ni siquiera es posible ver a simple vista. Sin embargo, son los mismos microorganismos los que nos pueden ayudar a enfrentar las enfermedades y salir victoriosos.

Las plantas, al igual que nosotros en nuestro tubo digestivo, contienen numerosos microorganismos en sus tejidos internos. Éstos, al vivir de manera endófita no causan ningún daño, muy por el contrario, existen estudios que han logrado dilucidar la importancia que pueden llegar a tener para su hospedero, brindando servicios para que la planta crezca, se adapte a ciertos ambientes e incluso pueda defenderse de mejor manera frente a patógenos.

Entonces, ¿será posible utilizar estos microorganismos para el beneficio de las plantas, tal como lo hacemos nosotros con los probióticos que consumimos? Esta es la pregunta que se hizo hace unos años el equipo de investigación de UC Davis Chile, que inició así la búsqueda de candidatos que nos pudieran ayudar a enfrentar las enfermedades de la madera de la Vid, uno de los mayores problemas que enfrenta la industria del vino y de uva de mesa a nivel mundial: desde viñas en Australia hasta Europa, California y Sudáfrica.

EL IMPACTO

Las enfermedades de la madera de la vid, o GTD por sus siglas en inglés, son causadas por diversas familias de hongos, pudiendo determinar su etiología por medio de las lesiones que dejan en el tronco de la vid y sus hojas. Sin embargo, lo que más preocupa a los productores es que la planta, al enfermarse, disminuye drásticamente su vida productiva, además de afectar profundamente la cantidad y calidad de la producción.

Por eso expertos de todas partes del globo han pasado años estudiando desde sus causantes y forma de contagio, hasta cómo es posible prevenirlas. Sin embargo, no existe cura para las vides enfermas y aquellas que presentan síntomas graves son arrancadas del campo, lo que conlleva un gasto enorme para la industria, sin mencionar el replante de viñedos enteros en terrenos que aún podrían tener grandes inóculos de estos hongos.

En Chile, a pesar de encontrarnos en un ambiente protegido por la cordillera en el este y el mar por el oeste, no somos la excepción a la hora de hablar de enfermedades de la madera de la vid. Durante el 2013, se reportó que el 22% de los viñedos se encontraban afectados por las GTD. No obstante, como este tipo de enfermedades se disemina de manera exponencial, se cree que actualmente, más del 80% de los viñedos nacionales estaría afectado. Y la historia no es muy diferente a nivel sudamericano, el 2019, se reportó que el 100% de los viñedos en Uruguay estaban afectados por esta enfermedad.

Variedad de hongos encontrados en el tejido interno de las vides, muchos de ellos sin causarle daño alguno.

Dado que Chile tiene una superficie de 212.000 hectáreas de vides, situándose en el cuarto puesto de exportaciones (en volumen) de vino a nivel mundial, este es un problema urgente para nuestro país.

CONOCER AL ENEMIGO

Dado que curar plantas con un alto porcentaje de tejido necrótico interno (tejido muerto) no es posible, se hizo necesario encontrar una forma de prevenir su infección. Pero, antes de enfocarse en enfrentar a este enemigo, fue necesario conocer más sobre él.

Es así que, teniendo como base estudios internacionales y las prospecciones de las GTD en el país, UC Davis Chile se enfocó, primero, en entender qué hongos eran los que se encontraban con mayor frecuencia en el tejido de las vides con síntomas. Para esto se tomaron muestras de viñedos con diferentes manejos, climas y variedades desde la Región de Valparaíso hasta el Maule. Con esta información, fue posible entender quiénes eran los causantes en mayor medida de estas enfermedades en nuestro país: Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum y Phaeomoniella chlamidospora.

Dado que estos hongos patógenos se introducen en la vid y viven dentro de ella, no es posible atacarlos desde afuera, por eso numerosos intentos de controlar la enfermedad con productos químicos y biológicos han terminado siendo inútiles. Es justamente aquí donde los endófitos pueden ayudar, ya que, al igual que los patógenos, viven en el tejido interno de la planta. Es por esto que, como equipo de investigación, nos dedicamos a buscar hongos endófitos en vides que no presentaran síntomas: primero porque sus microorganismos podrían estar ayudándola a defenderse, y segundo porque estos hongos podrían estar ya “acostumbrados” a vivir dentro de la planta. Luego de obtener 102 muestras, tanto de viñedos comerciales como de plantas ancestrales, pudimos aislar más de 380 hongos distintos.

A. Ensayo en planta. Cómo el hongo benéfico (blanco-rosado) crece sobre el patógeno P. chlamydospora, evitando su crecimiento y posibilidad de adquirir nutrientes. B. Bajo microscopio, se puede ver como el biocontrolador se enrolla en el patógeno para asfixiarlo y matarlo.

ELEGIR AL MEJOR CANDIDATO

En el laboratorio es bastante común utilizar ensayos en placa sobre agar (gelatina nutritiva) para ver cómo dos hongos se enfrentan y obtener así un ganador. Dado que es una técnica ampliamente utilizada, es posible comparar ensayos del mismo tipo con otros grupos científicos en el mundo.

Armar un ensayo de este tipo es bastante simple: el hongo patógeno se ubica en un lado de la placa y el potencial biocontrolador, en la otra. Luego, se les da tiempo para crecer y competir por los nutrientes. Pero, dado que el medio de cultivo tradicional se compone de papa y otros nutrientes que no se encuentran en la planta, es difícil extrapolar lo que ocurre en estas condiciones artificiales con lo que podría ocurrir dentro de la planta.

De este modo, lo que hicimos fue mantener la estructura del ensayo (en una placa enfrentando a ambos hongos), pero cambiando el medio de cultivo por uno que solo contuviera un macerado del material anual de vid. Así podríamos probar la eficacia de estos hongos solo con los nutrientes que contiene la planta. Fue ahí donde algunos hongos candidatos nos sorprendieron: más de un 98% de inhibición de los patógenos D. seriata y N. parvum. Y cuando los probamos con el hongo de lento crecimiento P. chlamidospora fue posible ver el mismo resultado.

Tras la obtención de los resultados de los ensayos que mostraron la alta capacidad de estos hongos para controlar e inhibir el crecimiento de los patógenos, es natural preguntarse ¿cómo lo hacen? Y la respuesta es asombrosa. Algunos de los aislados que obtuvimos tienen la capacidad de producir compuestos antibióticos que difunden en el ambiente cercano, deteniendo el crecimiento del patógeno. Pero, además, encontramos en estos aislados un mecanismo mucho más agresivo: el micoparasitismo. Esta forma de antagonismo consiste en que el biocontrolador tiene la capacidad de parasitar al hongo patógeno, rompiendo sus hifas, perforándolas y asfixiándolas por estrangulamiento. De esta forma, el biocontrolador no solo puede controlar el crecimiento del fitopatógeno sino que también puede matarlo, aumentando así su efectividad.

A pesar de haber probado estos aislados en placas con nutrientes de la planta, para saber cómo se comporta en condiciones reales, es necesario evaluar su acción en un formato que sea más parecido al final. Para esto, se realizó un ensayo de protección de material de propagación de vides. Estas son varillas del patrón o de la variedad que van a convertirse en plantas nuevas. Este ensayo se realizó a escala de laboratorio (por lo que se utilizaron estacas de no más de 4 cm), y se inoculó primero el bicontrolador y luego de 24 horas, se agregó el patógeno a la estaca.

¿El resultado? Los hongos endófitos eran capaces de inhibir la entrada del patógeno en un 100%. Esto demuestra que en condiciones más “familiares” para ellos, como es el tejido interno de la planta, su eficacia aumenta.

UTILIZACIÓN POR LA INDUSTRIA

Durante los últimos años hemos estado evaluando si es posible para la industria utilizar estos hongos para proteger sus vides. Las plantas se contagian a través de heridas, como las generadas por la poda, y las hechas para su propagación (producción de estacas del patrón y de la variedad). En este último, el material de propagación tiende a caer al piso, donde puede estar el inóculo, o se contamina en las mismas piscinas donde es sanitizado y lavado, las que pueden tener esporas de los patógenos que pueden entrar a la estaca.

Por lo tanto, una de las formas en las que es posible ayudar a la industria es durante las primeras etapas del crecimiento de la planta, evitando el cultivo de plantas con el patógeno. De esta manera, UC Davis Chile se ha ocupado de estudiar y probar el uso de estos biocontroladores bajo el proceso rutinario de producción de estacas, observando la colonización del tejido interno por el microorganismo benéfico sin afectar el desarrollo de la planta.

De esta forma, es posible utilizar como probiótico los biocontroladores, los cuales pueden ayudar a la planta a defenderse de los patógenos que frecuentemente se encuentran en el campo. Así, es posible contribuir a la prevención de una enfermedad a escala mundial con una herramienta sustentable, eficaz, y utilizable en los procesos rutinarios de la industria.

Esta nota contiene información artículo “Biocontrol Potential of Grapevine Endophytic and Rhizospheric Fungi Against Trunk Pathogens”, publicado en Frontiers in Microbiology, donde es posible obtener más información de la acción de estos microorganismos y los ensayos realizados.