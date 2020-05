Información fluida: desarrollan plataforma para mejorar el monitoreo del agua

A nivel mundial, en los últimos años se ha evidenciado un aumento sostenido de la escasez de agua debido a un creciente desequilibrio entre oferta y demanda. Mientras la oferta se ha visto mermada por la sequía, consecuencia del cambio climático, la demanda ha incrementado de manera permanente, como resultado del aumento de la población y de sus usos adicionales, como la agricultura, que en la actualidad demanda más del 70% del consumo mundial de agua.

Vivir una escasez hídrica significa, entre otras cosas, que se cuenta con menor disponibilidad de un recurso elemental para las actividades humanas. Hoy en Chile la población crece y el modelo de desarrollo se basa en exportación de materias primas, en particular frutícolas, que requieren una mayor cantidad de agua. Entonces, una pregunta válida es: ¿cómo podemos cubrir esta necesidad multifactorial ante un escenario de escasez?

Con la finalidad de ayudar a subsanar el déficit hídrico actual, se han emprendido y continúan realizándose diversos esfuerzos para mejorar y robustecer la infraestructura de riego a través de diversos mecanismos, que involucran tanto inversión pública, como privada. Adicionalmente, Chile ha trabajado en fortalecer la gestión del agua, pero esto significa enfrentar dificultades adicionales, ya que se requiere de información suficiente, confiable y bien articulada y de una comunidad de usuarios comprometidos con la sustentabilidad de sus cuencas.

Un ejemplo de estos esfuerzos, por mejorar la gestión y distribución del agua, podemos encontrarlo en la cuenca del Río Aconcagua, que posee una organización de usuarios que data ya de muchos años y que, junto con la existencia de una gran cantidad de información, estudios, diagnósticos, instrumentación, estaciones meteorológicas y estaciones de aforo, la hacen atractiva para implementar un plan piloto de mejoramiento de la gestión del agua.



LOS 7 OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA

En la última década, diversos actores y usuarios de agua del Río Aconcagua han manifestado su interés en disponer de una plataforma de monitoreo en línea con información representativa de caudales, meteorología, pozos, entre otros datos relevantes, que ayude a una mejor gestión del recurso hídrico. “Cuando se gestó el proyecto, estábamos de acuerdo en que necesitábamos más puntos de monitoreo. El tema era cómo trabajar para que todo esto quedara almacenado como información común y así salió la idea de generar esta plataforma”, explica Rodrigo Riveros, Gerente Técnico de la Junta de Vigilancia de la 1ª Sección del Río Aconcagua.

Rodrigo Riveros, Gerente Técnico de la Junta de Vigilancia de la 1ª Sección del Río Aconcagua

En este contexto, las Juntas de Vigilancia de la 1ª, 2ª y 3ª Sección (Coejecutores) en conjunto con la Dirección General de Aguas (Mandante) y UC Davis Chile (Beneficiario) postularon a un proyecto Corfo de Bienes Públicos Estratégicos, el cual fue djudicado a fines de 2018. Éste tiene por objetivo desarrollar la Plataforma Web CIMHi (Central de Información y Modelación Hídrica; cimhi.org), para fortalecer la gestión sustentable del agua y dar apoyo a la toma de decisiones en la distribución y uso del recurso hídrico.

A dos años de la adjudicación del proyecto, el equipo de trabajo que cuenta con profesionales de distintas áreas (Javier Camaño, hidrólogo; Roberto Fuentes, ingeniero; Rodrigo Riquelme, ingeniero; Víctor Cuevas, ingeniero y Pablo Chicurel, ingeniero), se encuentra abordando el desafío de asociar y complementar voluntades en torno a la gestión conjunta del recurso hídrico de la cuenca, enfocándose en siete puntos clave:

– Disponer de herramientas con información confiable, validada por los usuarios de agua en la cuenca del Aconcagua y que colaboren a mejorar la gestión hídrica y la toma de decisiones.

– Disminuir las asimetrías de información y las incertidumbres en los balances hídricos (Oferta hídrica total – Demanda Hídrica total).

– Lograr coordinación entre los actores/usuarios relevantes y la institucionalidad del agua en la cuenca del Aconcagua.

– Apoyar la toma de decisiones de inversiones futuras en la cuenca. – Entregar las bases para desarrollar una herramienta de modelación hídrica en la cuenca, que cumpla los estándares de la institucionalidad y que permita simular escenarios futuros.

– Participar activamente en la difusión y extensión para la adecuada comprensión y uso de la Plataforma web CIMHi.

– Promover que los usuarios de agua asuman la responsabilidad conjunta de mantener la plataforma web CIMHi en el tiempo.

Durante el 2019, el equipo del proyecto CIMHi abordó la tarea de definir los lineamientos y contenidos de la plataforma web y validar en conjunto con la DGA un modelo de base, para representar matemáticamente el comportamiento del agua superficial y subterránea en su recorrido desde la cordillera hasta el mar.

Alejandra Acuña, Ph.D., Agronomy Coordinator en UC Davis Chile

En este proceso, la experiencia de investigadores de la Universidad de California, Davis ha sido un gran apoyo pues, “nos ha permitido diseñar una plataforma adaptada a la realidad chilena, pero sin perder de vista la experiencia de California, quienes han tenido problemas de escasez y sequía similares a los nuestros, con complejidades y desafíos en la institucionalidad y gobernanza pero muchos años antes que nosotros”, comenta Alejandra Acuña, Ph.D., Agronomy Coordinator en UC Davis Chile y actualmente a cargo del Proyecto CIMHi.

Es así como el rol principal de UC Davis Chile, en este proyecto, ha sido actuar como entidad técnica e imparcial para “desarrollar soluciones tecnológicas basadas en ciencia, con el fin de ofrecer una plataforma digital validada con las entidades que, por su función, deben gestionar el agua de forma eficiente y de esta manera, ser efectivos en el control hídrico y en la sustentabilidad de la cuenca en todas sus demandas”, indica la Dra. Acuña.

¿CÓMO SE ARTICULA ESTE DESAFÍO?

En palabras de Samuel Sandoval, Ph.D., del UC Cooperative Extension de la Universidad de California, Davis, la organización funcional de la plataforma web CIMHI “deberá ser capaz de incorporar en su estructura a todos aquellos que pueden ayudar a coordinar acciones de interés mutuo y en beneficio de aquellos que tienen la responsabilidad de la gestión de los recursos hídricos, con foco en tres áreas principales a las que se debe apoyar con las herramientas generadas: 1. Regulaciones y políticas públicas, 2. Gestión y distribución del agua, y 3. Comunidades de usuarios de agua”.

No hay que perder de vista que el equipo a cargo de la Plataforma web CIMHi cumple una función predominantemente operativa en la mantención, administración y soporte y no desempeña un rol en la toma decisiones de gestión hídrica de la cuenca y tampoco participa de la Mesa del Agua como una organización distinta.

LO QUE SIGUE

Samuel Sandoval, Ph.D., del UC Cooperative Extension de la Universidad de California, Davis



Este 2020 los integrantes del proyecto están enfocados en iniciar el proceso de validación por parte de los usuarios de agua, de las herramientas desarrolladas y en definir un modelo de gobernanza que asegure la disposición y sustentabilidad de este bien público en el tiempo.

Esto último, a opinión del equipo de trabajo, resulta crítico pues ninguna de las herramientas son soluciones estáticas, sino dinámicas y requieren ir evolucionando a través del tiempo y aprendiendo de la historia específica de la cuenca y sus comunidades.

Jay Lund, Director del Center for Watershed Sciences de la Universidad de California, Davis

“Ningún individuo resuelve los problemas hídricos solo, siempre es la sociedad la que debe resolverlo. A menudo, entender la física, química y biología es más fácil que entender la sociología, política y economía del problema del agua, pero si no resuelves esto último, entonces las soluciones físicas no serán implementadas o no serán implementadas correctamente”, comentó en su visita a Chile Jay Lund, Director del Center for Watershed Sciences de la Universidad de California, Davis. Actualmente la plataforma web CIMHi cuenta con información de:



– Caudales instantáneos entregados por la DGA. Se ha comenzado además a incorporar información de los principales canales de las Juntas de Vigilancia.

– Herramienta para revisión y descarga de datos históricos de caudales, precipitaciones y niveles de pozos.

– Generación de reportes en línea con información de caudales de las estaciones disponibles.

– Mapa con estaciones y puntos de monitoreo geolocalizados.

– Mapa con resultados e histograma de la calibración del modelo superficial-subterráneo.

– Biblioteca de estudios, reportes y documentos que se han recopilado por el proyecto.

“Esperamos que los usuarios del agua en la cuenca del Aconcagua aprovechen todos los contenidos y herramientas que estamos desarrollando, pues este proyecto es un Bien Público Estratégico a disposición de todos aquellos que quieran utilizarlo y pueden de hecho, acceder ahora a datos en tiempo real, a través del sitio www.cimhi.org”, finaliza Alejandra Acuña.