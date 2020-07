Todo comenzó con una constante búsqueda en la que probé diferentes técnicas en diversas academias en Santiago, hasta que un día logré conectarme en una clase de Aro acrobático frente al mar. Ese fue mi comienzo en este arte aéreo, pero después seguí avanzando hasta que este año mi motivación me llevó a participar en un campeonato latinoamericano, que se realizó por segunda vez en Chile. Ha sido el mayor desafío que quise tomar y me llena de orgullo porque lo disfruté al máximo.

Actualmente sigo entrenando y aprendiendo nuevas figuras en el aro. Es un constante aprendizaje y trabajo físico. Junto a este arte aéreo hay mucho trabajo de danza contemporánea, acrobacia y flexibilidad. Cada vez que puedo trato de tomar talleres, seminarios y clases de danza contemporánea y de flexibilidad (la cual vine a trabajar de adulta) en cada lugar en el que estoy. Todo suma.

En mi día a día, soy integrante de un grupo de cueca urbana, “Pasión Cuequera de Rancagua”, algo que despertó mi interés y me ha llevado a presentarme en diferentes lugares con este hermoso grupo. Tomo clases en mis viajes a Valparaíso, Santiago, y tengo mis ensayos en Rancagua. Amo la danza en toda su expresión. Me permite conectarme con la mente, cuerpo y alma, dejando que todo fluya. Me gusta estar en un constante movimiento y aprendizaje, lo cual lo realizo día a día también en lo profesional. Todo es una constante transformación.

Maritza Espinosa V. es responsable de Ventas y Post Ventas de Viveros Copequen

Edición 119 – Octubre 2019