Presunta detección de Covid-19 en cerezas chilenas en China impacta en comercialización

A raíz de informaciones publicadas en redes sociales de China durante la semana anterior, referidas a la presunta detección de Covid-19 en cajas de cerezas importadas, se están generando importantes distorsiones en la comercialización de cerezas chilenas en este mercado, lo que está repercutiendo de manera importante en las exportaciones, empleo y el futuro de la industria.

ANTECEDENTES

A continuación se describen los antecedentes de lo que está ocurriendo en China:

• El día 21 de enero se publicó en redes sociales un presunto caso de detección de covid en una caja de cerezas en la ciudad de Wuxi.



• Un medio reconocido replicó esta noticia por la plataforma Weibo, lo que ha generado más de 25.000 artículos y ha impactado a más de 400 millones de personas, llegando al peak el día 22 de enero alrededor de las 8 pm a ser “trending topic” de Weibo.



• Esto ha impactado negativamente el consumo de cerezas en este mercado, donde Chile representa más del 95% de la oferta disponible durante esta temporada, y China representa más del 93% de nuestros consumidores de cerezas a nivel mundial.



• El día 23 de enero se publicó en el canal estatal más importante en China, CCTV, una nota donde el mensaje fue que no existe riesgo en consumir cerezas, ni tampoco probabilidad de contraer Covid a través de la ingesta de fruta frescas. Aclarando que, si es que hubiera alguna detección en cajas de frutas, seguramente el virus estaría muerto, por lo que no es infeccioso. Esta nota aminoró la tendencia negativa de las redes sociales.



• El 24 de enero, aparecieron nuevas publicaciones de otros mercados mayoristas, en donde presuntamente se habría encontrado este virus en cajas de cerezas, lo cual ha generado un nuevo frente en las redes sociales.

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Es por esto, que el Comité de Cerezas de ASOEX está implementando a través de agencias de publicidad chinas, acciones en medios masivos, redes sociales y lideres de opinión, destinadas a recuperar la confianza de los consumidores y distribuidores, reafirmando los rigurosos procesos sanitarios, desde su producción hasta la comercialización, que rigen a nuestras cerezas, ya que, no existe riesgo alguno al consumir nuestras cerezas en los mercados internacionales.

IMPACTO IMPORTANTE

El impacto en la comercialización de cerezas chilenas en China, ha sido hasta ahora importantísimo. En los mercados mayoristas ha disminuido su rotación, con una reducción de precios de un 59%, pese a esa disminución la rotación está muy bajo la tendencia (27%).



En el retail, el impacto también ha sido negativo, la venta por local de cerezas chilenas a disminuido un 70% y los precios están cayendo notoriamente.



A la fecha se han comercializado 130 millones de kg en cerezas, quedando un remanente por vender de 190 millones de kg, que equivalen a USD 1.200 millones.



La situación esta desmejorando día a día, lo que está impactando de manea importante a nuestra industria de cerezas, por lo que se requieren acciones inmediatas coordinadas entre el sector público y privado.

De acuerdo con la declaración realizada por el Comité de Cerezas, existe un protocolo claro y de conocimiento público por parte de los funcionarios de aduanas chinos para manejar este tipo de eventuales situaciones. Más importante aún, deben ser informados a los funcionarios de la Embajada de Chile en China, no más allá de haber pasado unas pocas horas después del incidente. Debido a que esto no ha ocurrido, aunque la supuesta detección ocurrió hace unos 4 días, se podríamos asumir que las cerezas no son de Chile.